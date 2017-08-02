أحمد سليمان: شطبي من الزمالك «وسام على صدري».. وإدارة مرتضى «فاشلة»

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أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، والمرشح المحتمل على مقعد رئاسة النادي، أن قرار شطبه من عضوية القلعة البيضاء، بواسطة الإدارة الحالية، «وسام على صدره»، مؤكدًا: «الإدارة تُدير النادي بطريقة فاشلة، وجميع قرارتها كذلك».

وقال «سليمان» في تصريحات إذاعية لبرنامج «من الآخر مع محمد شبانة» الُمذاع عبر إذاعة «نغم إف إم»، اليوم الأربعاء، إنّ عصر مجلس إدارة الزمالك الحالي «يشهد حالات شطب شبه يومية لرموز النادي» بالإضافه إلى تسببه في أزمات عديدة للجماهير.

وأوضح مدرب حراس مرمى المنتخب القومي السابق، أنه يُدلي برأيه في وسائل الإعلام بشكل دائم لكنه لا يعلم لماذا أثر حواره في جريدة الأهرام على مجلس الإدارة بهذا الشكل حتى يتخذ قرارًا بإيقافه وإحالته للتحقيق.

ووجه عضو مجلس الزمالك السابق حديثه لعلاء مقلد المدير التنفيذي لنادي الزمالك متهمًا إياه بعدم الالتزام بالحيادية في واجبات منصبه وعمل دعايا لمرتضى منصور في نادي بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مقلد هو رجل كل العصور.

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وأكد سليمان أن جميع اللاعبين الذين تعاقد معهم بنفسه أثناء وجوده في عضوية مجلس الإدارة يساوون ثمن لاعب واحد فقط مثل مايوكا، منتقدًا صفقه رزاق سيسيه و التعاقد مع 6 لاعبين أجانب رغم أن اللائحه تسمح بقيد ثلاثه لاعبين أجانب فقط.

وأشار «سليمان»، إلى أنه تواجد صباح اليوم في مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور متهمًا إياه بالسب والقذف واتهامه زورًا بالرشوة.

وواصل سليمان تأكيده على خوض انتخابات الرئاسة بنادي الزمالك، موضحًا أن ما يثار عن تقديم بلاغ رسمي ضده في وزارة الداخلية أمر سمع عنه في وسائل الإعلام فقط ولم يتحدث معه أحد في الوزارة حول هذا الموضوع.