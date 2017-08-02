النجم الساحلي يطلب ضم مهاجم الزمالك الجديد

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تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا رسميًا، من نادي النجم الساحلي التونسي، لاستعارة رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المنضم حديثًا، لمدة عام مقابل 250 ألف دولار.

وكان مرتضى منصور، نجح في الحصول على استغناء اللاعب رزاق سيسيه، المعار لنادي أسوان من «إف سي مونانا» الإيفواري بعد الجلسه الودية التي عقدها مع حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان، في حضور نبيل أبو زيد وكيل اللاعب.

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وتعاقد الزمالك مع الإيفواري سيسيه لمدة 5 سنوات مقابل 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده للنادي الإيفواري و5 ملايين جنيه لأسوان يتم سدادهم على دفعتين.