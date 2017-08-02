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أهالي فارس يستقبلون «محلب» بأعطال العبّارات النيلية

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أهالي فارس يستقبلون «محلب» بأعطال العبّارات النيلية أهالي فارس يستقبلون «محلب» بأعطال العبّارات النيلية

التحرير

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واجه أهالى قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو غرب النيل، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ولجنة تنمية جنوب الوادى، التي زارت القرية اليوم لتفقد مشروع كوبري كلابشة الجديد الرابط غرب النيل بشرقة، بمشكلة سوء حالة العباراتين النيلتين التي تعملان بين جانبي النيل، حيث وجّه المهندس إبراهيم محلب بسرعة إنهاء صيانة إحدى هذه العبارات، وذلك من خلال أعمال رفع الكفاءة خلال أسبوع، كما أمر بإصلاح العبارة الأخرى في ترسانة المقاولون العرب بالسد العالى - على أن يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وكان الوفد الرئاسي الذي ضم المهندس محلب والدكتور أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للأمن القومي والدكتوره فايزة أبو النجا، قام بزيارة لمشروع إنشاء كوبرى كلابشة الجديد الجارى تنفيذه بتكلفة 434 مليون جنية وبطول 23كم وعرض 21م ويضم 10 كبارى و6 أنفاق ويهدف إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعي الشرقي وتخفيف الإختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما قامت اللجنة بزيارة قرية الدكة بمركز نصر النوبة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد الجارية لمنازل قرى أهالى نصر النوبة بإجمالى 40 منزل منها 10 منازل بقرية الدكة - حيث حرصوا على متابعة معدلات التنفيذ بالموقع والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والأساليب الفنية والهندسية اللازمة لتقوية وتدعيم التربة وتجنب حدوث أي هبوط أو انخفاض في مستواها مما يؤثر بالسلب على سلامة المباني والمنشآت عليها.

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وأكد "محلب" أن لجنة تنمية جنوب الوادي، التي بدأت اليوم زيارتها لأسوان، تأتي في إطار تنفيذ تويجهات الرئيس عبد الفتاح لتنمية جنوب .

وقال: إن "زيارته للمواقع والمشروعات الخدمية والتنموية داخل محافظة أسوان تهدف إلى دفع العمل والإنجاز لسرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة".

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التحرير

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