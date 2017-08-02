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«أطباء الجيزة» تكشف تفاصيل وفاة طفل الحضانة بمستشفى 6 أكتوبر

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«أطباء الجيزة» تكشف تفاصيل وفاة طفل الحضانة بمستشفى 6 أكتوبر «أطباء الجيزة» تكشف تفاصيل وفاة طفل الحضانة بمستشفى 6 أكتوبر

التحرير

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أعلن الدكتور خالد أمين الأمين العام لنقابة أطباء الجيزة عن تضامن النقابة مع أطباء مستشفى 6 أكتوبر حول ما أثير مؤخرا عن تسببهم فى وفاة طفل.

وأشار الأمين العام لأطباء الجيزة، إلى أنه قام بزيارة المستشفى عقب ما أثارته بعض وسائل الإعلام من تسبب الممرضات وأحد الأطباء بمستشفى اكتوبر فى وفاة رضيع أثناء تواجده بالحضانة، واكتشف أن الطفل لم يولد بالمستشفى بل جاء عقب ولادته بـ29 يوما وكان يعانى من عدوى شديدة بالدم وتحاليله تشير إلى حالة سمية شديدة.

وأوضح أن وفاة الطفل حدثت نتيجة للمضاعفات المرضية الخاصة بحالته.

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وردا على ما أثير من أن الطفل توفى نتيجة فصل الكهرباء عن الحضانة، قال امين: "حتى لو تم فصل الكهرباء عن الحضانة العادية فجهاز التنفس الصناعي يعمل ببطارية قد تدوم لـ6 ساعات".

نافيا ما تردد من صدور قرار بإيقاف إحدى الطبيبات أو استدعاء أي من أطقم المستشفى للنيابة حتى الآن ولكن قامت لجنة من الوزارة بزيارة المستشفى وحققت في القضية وفِي انتظار تقريرها.

 

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التحرير

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