أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس «تنشيط السياحة» يمنع موظفيه من التعامل مع الرقابة والأمن

Google+ Print
رئيس «تنشيط السياحة» يمنع موظفيه من التعامل مع الرقابة والأمن رئيس «تنشيط السياحة» يمنع موظفيه من التعامل مع الرقابة والأمن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، قرارًا أثار دهشة العاملين بالهيئة، بعدما حظر الدميري أي تعامل لرؤساء الإدارات المركزية والعاملين بالهيئة مع مؤسسات الرقابة والأجهزة الأمنية دون الرجوع إليه، ويشمل ذلك البلاغات الأمنية وبلاغات كشف الفساد، في الوقت الذي تطالب فيه كل الأجهزة الأمنية والرقابية جموع المصريين بمعاونتها على محاربة الفساد والإرهاب.

نص القرار الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه على: «السادة رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.. ومديري عموم الهيئة.. يحظر حظرا تاما مخاطبة أي من سلطات الدولة، وبالأخص الجهات الرقابية أو الأمنية، إلا بعد الحصول على موافقتنا شخصيا، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.. وسوف نراقب تنفيذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة أية مخالفة في هذا الصدد».

شاهد أيضا

جاء ذلك عقب بلاغين تقدم بهما اثنان من مديري المكاتب الخارجية التابعة للهيئة، إلى هيئة الرقابة الإدارية حول ما اعتبراه فسادا في التعاقد مع شركة جي دبليو تي للعلاقات العامة للترويج لمصر في 27 سوقا خارجية مقابل 66 مليون دولار في 3 سنوات، مؤكدين أن الشركة تقاعست عن عملها في المؤتمرات الخارجية، وأبلغت الهيئة بدعاية وإعلانات لم يكن لها أي أساس من الصحة، في المناطق محل إشراف المكتبين الخارجيين.

20476332_10155533957566462_207314156117885285_n (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد