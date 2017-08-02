محلب يبدأ زيارته لأسوان ويتفقد مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان

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رافق المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الأربعاء، لجنة تنمية جنوب الوادي، وذلك خلال زيارته لأسوان والتي تستغرق يومين، لتفقد عدد من المشروعات القومية.

و تضم اللجنة اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الرئيس للأمن القومي، والدكتورة فايزة أبو النجا، بحضور اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان.

وقال المهندس إبراهيم محلب، خلال تفقدة لمشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان غرب مركز دراو: إن "الدولة جادة في إنهاء أي تعثرات أمام المشروعات القومية في كافة محافظات مصر".

واستفسر "محلب" من مسئولي مشروع الطاقة الشمسية عن العمالة المستفادة، والتي تصل لنحو ألفي فرصة عمل مباشرة خلال فترة الإنشاء وسيكون مثلها في حقول الإنتاج والتوزيع في التشغيل الدائم.

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من جهته أكد مجدى حجازى محافظ أسوان، أن مشروع الطاقة الشمسية الجديد، بقرية بنبان بمركز دراو، يضم 40 محطة شمسية ستنتج ألفين ميجاوات بواقع 50 ميجاوات من كل محطة لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ومنها إنشاء 4 محطات لنقل الكهرباء.

وأشار "حجازي" إلى أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية، وأيضًا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني للحد من مشكلة البطالة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروع على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التشغيل بشكل عام، مع إعطاء الأسبقية لأبناء قرية بنبان بشكل خاص - في حين لا تتعدي العمالة من خارج أبناء المحافظة لنسبة 5%، حيث سيتم الاستعانة فقط بالخبرات الفنية النادرة والغير متوفر بأسوان.

وأكد محمد الحسيني مدير عام الاستثمار في أسوان، أنه في بداية مشروع الطاقة الشمسية، تقدمت 39 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة منهم 10 شركات عالمية وعربية و29 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولم يستكمل الإجراءات سوى 3 شركات فقط، وبدأت إحداها في تنفيذ هذا المشروع الضخم وستنتهي شركتين نهاية ديسمبر 2017، والذي تتراوح استثمارتهما ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

ولفت "الحسيني" إلى أنه تم اختيار موقع المشروع بناءًا علي دراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، والتى أكدت الميزة النسبية لأسوان فى إقامة هذه المشروعات بمجال الطاقة الشمسية، كما أنه تم إنهاء شبكة الطرق الداخلية و الدراسات البيئية وأبحاث التربة والرياح، وجاري البدء في إنشاء محطات نقل الكهرباء مع البدء فى إنشاء ميناء جاف داخل الموقع لتسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، وبالتوازي جاري إقامة منطقة خدمات متكاملة للعاملين فى المشروع بعد أن تم تخصيص مساحة 8843 فدان لصالح المشروع.

وفى ختام الجولة، أعلن المحافظ أن هناك مدرسة صناعية للطاقة الشمسية بقرية بنبان تم الانتهاء من إنشاءاتها بنسبة 30%، كما أن هناك 4 فصول للطاقة الشمسية بالمدارس الصناعية بمراكز محافظة أسوان بخدمة خدمة المشروع.