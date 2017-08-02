أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أبوشقة: الهدف من تعديلات «الإجراءات الجنائية» الوصول للعدالة الحقيقية

Google+ Print
أبوشقة: الهدف من تعديلات «الإجراءات الجنائية» الوصول للعدالة الحقيقية أبوشقة: الهدف من تعديلات «الإجراءات الجنائية» الوصول للعدالة الحقيقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى العدالة الحقيقية.
وأوضح في كلمته خلال رئاسته اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المحال من ، أن تحقيق العدالة في القضايا ليس في نصوص قانونية فقط، وإنما بضرورة تفعيل هذه المواد. ووجه أبو شقة، رسالة للقضاة، أوضح فيها أنه ليست المشكلة في القوانين الرديئة، لأن كل قاضي له أن يطوع نصوص القانون وفقا لما تقتضيه القضية.

شاهد أيضا

وأشار النائب إلى أن الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو وجود ضمانات حقيقية للعدالة لصالح الجميع والمصلحة العامة.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين