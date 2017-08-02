أبوشقة: الهدف من تعديلات «الإجراءات الجنائية» الوصول للعدالة الحقيقية

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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصول إلى العدالة الحقيقية.

وأوضح في كلمته خلال رئاسته اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المحال من الحكومة، أن تحقيق العدالة في القضايا ليس في نصوص قانونية فقط، وإنما بضرورة تفعيل هذه المواد. ووجه أبو شقة، رسالة للقضاة، أوضح فيها أنه ليست المشكلة في القوانين الرديئة، لأن كل قاضي له أن يطوع نصوص القانون وفقا لما تقتضيه القضية.

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وأشار النائب إلى أن الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو وجود ضمانات حقيقية للعدالة لصالح الجميع والمصلحة العامة.

