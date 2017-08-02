«التحرير» ترصد كشف حساب «لجنة العلاقات الخارجية» بالبرلمان

التحرير

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تستمر «التحرير» في تقديم حلقات ترصد من خلالها كشف حساب اللجان النوعية بالبرلمان، والتي عملت خلال تسعة أشهر هي مدة دور الانعقاد الثاني، وشهدت كثير من الأحداث والكواليس الخاصة أثناء مناقشة قضايا وملفات مختلفة، وفي ثالث الحلقات نرصد كواليس لجنة العلاقات الخارجية، والتي ترأسها النائب أحمد سعيد.

حصاد «العلاقات الخارجية» بالبرلمان: 61 اتفاقية دولية و21 زيارة خارجية

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سعيد ، خلال دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، 61 اتفاقية دولية، ومشروعي قانونين، و4 طلبات إحاطة، بالإضافة إلي موازنة وزارتي الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالى 2017/2018، وشاركت في 21 زيارة خارجية مع وفد البرلمان لبعض الدول المختلفة. ورصدت «التحرير» حصيلة أعمال اللجنة وهي: للمزيد..

«مقعد رئيس اللجنة والزيارات الدولية» أبرز معارك لجنة «خارجية البرلمان»

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على مدار دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب شهدت اللجان النوعية العديد من الأزمات والصراعات بداخلها، إلا أن لجنة العلاقات الخارجية احتفظت بطابعها الدبلوماسي حتى في صراعتها، والتي لم تزد في أغلب الأحوال عن ما يمكن تسميته بـ«الحرب الباردة». للمزيد..

حوار| طارق الخولي: الجهات الأمنية لا تتدخل في عمل البرلمان

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه في حالة استمرار ضعف أداء الحكومة وإخفاقاتها فى حماية المواطن البسيط، سيكون هناك تحرك برلماني طبقًا لإرادة الشارع فى هذا الوقت، بشأن سحب الثقة من عدمه، مؤكداً في حواره لـ«التحرير» أنه لا يمكن لأى جهة أمنية أن تملى علي عضو البرلمان كيفية ممارسة دوره الرقابى والتشريعي. وإلى نص الحوار..