السيسي يبحث مع وزير دفاع تشاد الأزمة الليبية وتأمين الحدود

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع التشادي بشارة عيسى جاد الله، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش التشادي، وسفير تشاد بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير التشادي نقل تحيات الرئيس "إدريس ديبي" إلى الرئيس السيسي، كما سلّمه رسالة تؤكد حرص تشاد على العمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد المسئول التشادي، على التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر على الساحتين العربية والإفريقية، مشيراً إلى حرص تشاد على تكثيف التعاون العسكري، والتنسيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين وإحكام السيطرة على الحدود، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، خاصةً في ضوء التحديات المشتركة، وذلك أخذاً في الاعتبار ما تشهده ليبيا ومنطقة الساحل من عدم استقرار ومحاولات التنظيمات الإرهابية استغلال الوضع الراهن للتمدد والانتشار.

وأضاف المُتحدث الرسمي، في بيان اليوم، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس التشادي "إدريس ديبي"، مؤكداً ما يجمع بين مصر وتشاد من علاقات قوية وراسخة، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في تشاد، فضلاً عن تطوير التعاون الإقليمي بين دول تجمع الساحل والصحراء من أجل التغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيرًا إلى ضرورة تدشين مشروعات في مجال البنية التحتية، والمواصلات بين الدول الإفريقية بما يساهم في دفع عملية التنمية بالقارة وتحقيق التكامل المنشود بين دولها، مؤكداً أن سياسة مصر تقوم على التعاون من أجل البناء والتنمية ولا تقوم على التآمر أو التدخل في شئون الدول الأخرى.

كما ذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء ناقش سبل الارتقاء بالتعاون العسكري والأمني، بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التطرق إلى بعض الملفات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.