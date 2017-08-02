الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 33 أخرين في 3 حوادث سير

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 6 مواطنين وإصابة 33 أخرين في 3 حوادث سير بمحافظات البحر الأحمر وسوهاج والقليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس البحر الأحمر قبل رأس غارب، وتم نقل المصاب وحالات الوفاة إلى مستشفى رأس غارب المركزي عن طريق 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم الأربعاء، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارتي ميكروباص بطريق القاهرة أسوان الزراعي بمحافظة سوهاج، أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة 15 أخرين، تم نقلهم لمستشفيات سوهاج العام والجامعي والتعليمي، بمشاركة 7 سيارات إسعاف مجهزة.

وأوضح أن الحادث الأخير وقع نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال طريق أبو زعبل الخانكة، بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابة 17 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام بمشاركة 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار مُتحدث الرئاسة إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج.