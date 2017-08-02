مصر تنجح في اتفاق هدنة جديد بمدينة حمص السورية

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر مصري مطلع، أن القاهرة نجحت في إبرام اتفاق هدنة جديد في مدينة حمص السورية - أكبر المحافظات السورية من حيث المساحة - وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع الإعلان عن الهدنة خلال ساعات.

وأعلن في التاسع من يوليو الماضي عن توقيع اتفاق الغوطة الشرقية بوساطة مصرية وتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية. تضمن اتفاق الغوطة وقف كافة أنواع العمليات القتالية من جانب الجيش السوري أو قوات المعارضة على أن تتمركز الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على مدخل الغوطة الشرقية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن حمص يتقاتل فيها 4 قوى رئيسية هي: أحرار الشام وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وداعش، وأن وفدا من جيش الإسلام وحركة أحرار الشام إضافة إلى وفد من نظام بشار الأسد، نجحوا في إنهاء اتفاق جديد بالقاهرة برعاية مصرية، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال ساعات قليلة.

وأوضح المصدر أن تواجد داعش في حمص ضعيف للغاية، إلى جانب تمركز جبهة النصرة في مدينة إدلب، مشيرا إلى أن عدد المقاتلين تحت راية أحرار الشام وجيش الإسلام يتعدى الـ30 ألف مقاتل.

وأكد المصدر أن الاتفاق نص على السماح بوجود ممرات أمنة، إضافة إلى إدخال المساعدات والمعونات الإنسانية من قبل الهيئات الدولية ووقف الأعمال القتالية والعدائية والتعهد بالابتعاد عن جبهة النصرة وقتالها في حال ظهورها.

وقال المصدر إن وفد أحرار الشام وجيش الإسلام طالب بوجود ضمانات للهدنة من قبل تركيا وقطر، إلا أن مصر رفضت هذا بشكل قاطع.