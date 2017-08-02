وزير التعليم العالي: تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن هناك 106 مستشفى جامعية تابعة للوزارة تسعى الحكومة للاستفادة منها وتقديم خدمة صحية متميزة بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف "عبد الغفار"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ينص على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية يختص برسم السياسات العامة لها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن في بداية المؤتمر موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

ولفت عبد الغفار، إلى أن هناك 16 ألف عضو هيئة تدريس يعملون بالمستشفيات الجامعية يعالجون 16 مليون مريض سنوياً.

وأكد وزير التعليم العالي، حرص الحكومة الدائم على تمكين المستشفيات الجامعية من أداء دورها على الوجه الأكمل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية في قطاع الصحة.