يوفنتوس مستعد لدفع 30 مليون يورو لضم نجم برشلونة

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ذكرت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس عاد للاهتمام بضم البرتغالي أندريه جوميز، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن جوميز صاحب الـ(24 عامًا) سيكون الحل الأمثل للبيانكونيري لتدعيم خط الوسط، بعد فشل التعاقد مع الفرنسي بليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان، بسبب رغبة ناديه في بيعه بمبلغ 30 مليون يورو رغم أنه يبلغ 30 عامًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لدفع 30 مليون يورو للظفر بخدمات جوميز، الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو لمدة خمس مواسم، خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني مستعدة لبيعه من أجل الاستفادة منه ماديًا.