هل يقود صلاح ليفربول للتتويج بالألقاب الموسم المقبل؟

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يستعد ليفربول اليوم الأربعاء، لخوض نهائي كأس أودي المُقام على ملعب أليانز أرينا، وذلك عند مواجه أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بعد التغلب على بايرن ميوينخ أمس بثلاثية نظيفة.

وأظهر ليفربول مستوى جيد للغاية في المباريات الإعدادية بعد تتويجه بكأس الدوري الإنجليزي في جولته الأسيوية والظهور بشكل قوي في بطولة أودي الحالية، وبدوره استعرض موقع «سكاي سبورت» البريطاني رأي خبيره الرياضي فيل تومبسون حول حظوظ الليفر في التتويج بالألقاب الموسم المقبل.

ويرى فيل تومبسون، أن يورجين كلوب قادر على التتويج بالألقاب هذا الموسم حتى لو لم يبرم باقي الصفقات التي يريدها، ففي الوقت الذي تشعر فيه جماهير ليفربول ببعض الإحباط من سوق الانتقالات الحالي للفريق، إلا أن تشكيلة ليفربول حاليًا متكامل بعد انضمام محمد صلاح وستكون أكثر تكاملًا في حال تعاقد الريدز مع كل من فيرجيل فان ديك ونابي كيتا.

وفي الوقت الذي يشعر فيه بعض القلق بأن الصفقات التي أبرمها ليفربول من لاعبين خارج الدوري الإنجليزي أو من أندية ضعيفة في البريميرليج، أظهر ليفربول جودة كبيرة للمنافسة على الألقاب خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد، لمحمد صلاح أظهر جودة كبيرة ودومينيك سولانكي أظهر أيضًا أنه صفقة رابحة من تشيلسي.

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وعن أكثر اللاعبين الذين أعجب تومبسون بمشاهدتهم في المباريات التحضيرية، قال تومبسون إن صلاح هو الاسم الأبرز، فعند اللعب بساديو ماني في الجناح وصلاح في الجناح الأخر وتمتلك كل تلك السرعة والقدرة على مراوغة أي لاعب والدخول بسهولة إلى منطقة الجزاء، فالأمر يبدو مذهلًا، فليفربول فشل في المنافسة على اللقب الموسم الماضي بسبب غياب ماني والأن يتواجد صلاح بسرعته الكبيرة وقدرته على التسلل من وراء المدافعين، مؤكدًا على أن صلاح سيقدم مساعدة كبيرة للريدز في هذا الموسم.

وتطرق تومبسون للتحديات التي تواجه يورجين كلوب الموسم المقبل مشيرًا إلى أن أبرزها هو كيفية التغلب على الفرق الضعيفة وهو الأمر الذي فشل فيه ليفربول الموسم الماضي حيث فشل الفريق في مواجهة الفرق التي تعتمد على الخطط الدفاعية البحتة.

وعن نقاط قوة ليفربول الموسم الماضي، قال تومبسون أنها تتمثل في القوة الهجومية للفريق والمتمثلة في صلاح وماني وكوتينيو وفيرمينو ولالانا، والذين أبهروا الجميع الموسم الماضي بتناغمهم الكبير، أما نقاط الضعف فتتمثل في في افتقاد الحلول الإبداعية في وسط الملعب، فعند اللعب بكل إيمري كان وجيورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون، سيحتاج ليفربول إلى عقل مفكر في خط الهجوم، كما أن دفاع ليفربول لم يظهر بشكل جيد الموسم الماضي، ولحل تلك المشكلة يحتاج الليفر إلى مدافع قوي ولاعب خط وسط.

وعن حظوظ ليفربول الموسم القادم، قال تومبسون بأن ليفربول سينهى الدوري في المركز الثالث، وستكون فرص الفريق في التتويج بالألقاب متمثلة في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.