خلافه مع والكر وإزعاج زوجته.. «بوكيتينو» يتحدث

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أوضح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حقيقة خلافه مع كايل ووكر، الظهير الأيمن للفريق السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف مانشستر سيتي مقابل 50 مليون إسترليني، وذلك حسبما أفاد لصحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقال ماوريسيو بوكيتينو: «لست مستاءً من رحيل والكر إلى مانشستر سيتي، لقد قضى معنا أفضل فتراته ولذلك دفع السيتزنز مبلغًا ضخما للتعاقد معه، والكرّ تعلم الكثير معنا منذ قدومه للفريق عام 2011 وسيواجه تحديًا كبيرًا وضغطا شديدا في مانشستر سيتي، بسبب قيمة الصفقة، ولكني واثق من قدرته على إثبات ذاته والنجاح مع فريقه الجديد».

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وعن حقيقة خلافه مع والكر، أضاف المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير: «لا يوجد أزمة بيني وبينه بسبب الرحيل، بالعكس وجهت له برسالة عبر هاتفه المحمول عقب إتمام الصفقة قلت له فيها شكرًا مع إيموجي قلب».

واختتم بوكيتينو: «أحب كرة القدم وأعمل 24 ساعة في اليوم، ولذلك لا أغلق هاتفي أبدا سوى وقت النوم، وحينما توجد مباراة في التلفاز أهتم بمشاهدتها وهو الأمر الذي يزعج زوجتي خاصة أن أطفالي مثلي».