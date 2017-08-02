ما السر وراء سعي النجوم لشراء «أندية المظاليم» بأمريكا؟

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منذ سنوات طويلة، يسعى نجوم كرة القدم في نهاية مسيرتهم للتوجه إلى الولايات المتحدة للعب بعض المباريات في الدوري الأمريكي للحصول على الأموال قبل العودة من جديد إلى أوروبا لبداية مسيرتهم التدريبية.

والآن باتت الظاهرة الجديدة هي رغبة اللاعبين الأجانب في استثمار أموالهم في الدوري الأمريكي من خلال شراء الأندية الصغيرة المتواجدة في الدرجة الثانية الأمريكية كما فعل اللاعب الإيفواري ديديه دروجبا، الذي اشترك في ملكية نادي فينيكس رايزنج الذي يلعب معه في الوقت الحالي.

بينما يعمل البعض الآخر على تأسيس أندية جديدة كما فعل أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، الذي ساهم في تأسيس نادي ميامي في عام 2015، بينما يعمل كل من إيدين هازارد وديمبا با ويوهان كابي وموسى سو على تأسيس نادٍ جديد لسان دييجو سيبد بالمشاركة في البطولات بداية من عام 2018.

ويبقى التساؤل الذي طرحته صحيفة «الجارديان» البريطانية عن السر وراء الاستثمار في أندية صغيرة للغاية في دوري الدرجة الثانية الأمريكي مثل سينسيناتي التي لا يتخطى عدد جماهيرها 20 ألف متفرج في الوقت الذي اعتاد فيه هؤلاء النجوم على اللعب في أكبر ملاعب العالم أمام عدد ضخم من الجماهير، ويكفي القول أن دروجبا يلعب في نادي لا يتخطى عدد مدرجات ملعبه 6,200 بل وأصبح مساهما في ملكيته.

في البداية يجب العلم أن الدوري الأمريكي لكرة القدم هو كيان مستقل بملكية مركزية يعمل على توزيع الأرباح على جميع الفرق المشاركة في البطولة، وبالتالي تأسيس أي نادي في الدوري الأميريكي تعني ملكية جميع حقوق النادي، حيث يشتري المالك عضوية في الدوري الأمريكي ويوافقوا على شروطه الخاص، ويمتلك كل لاعب عقدا خاصا مع الدوري الأمريكي لا مع النادي.

ويعد ذلك الأمر غريبًا بعض الشيء على اللاعبين الأوروبين الذين قضوا معظم مسيرتهم في أندية تعتمد بشكل أساسي على التسويق والإعلانات وصفقات اللاعبين في الحصول على الأموال.

ومن ثم هناك نفقات يبنغي على المالك إنفاقها لتملك النادي، حيث يدفع المالك 150 مليون دولار للانضمام إلى الدوري الأمريكي، ومن ثم تقديم ضمانات على امتلاك المالك لـ100 مليون دولار على أقل تقدير تحت تصرفه لبناء ملعب خاص للفريق أو تطوير الملعب الحالي للفريق، وتقديم مستندات خاصة بتعاون مجلس المدينة مع النادي، وبعد كل ذلك يمكن لمالك النادي بناء فريق من لاعبين تنتمي عقودهم إلى كيان آخر لا للنادي.

وبالتالي هناك صعوبات كبيرة لشراء نادي في الدوري الأمريكي "MLS" وهو ما يظهر بقوة في معاناة ديفيد بيكهام في تأسيس نادٍ لميامي يشارك في الدوري الأمريكي، بينما نجح المليونير الإيطالي ريكاردو سيلفا رفقة باولو مالديني في تأسيس نادي ميامي للمشاركة في دوري "NASL" في غضون عام واحد فقط وهو دوري محترفين يتألف من 8 فرق فقط 6 من الولايات المتحدة و2 من كندا ويعتبر من دوريات الدرجة الثانية في الولايات المتحدة، ويشرف على قيادة ذلك النادي فنيًا أليساندرو نيسال ونجح الفريق في التتويج بلقب الدوري في موسمه الثاني.

وبالنظر إلى اللاعبين، نجد أن رحيل أي لاعب عن الدوري الأمريكي يلزم وجود عضو من الدوري الأمريكي على طاولة المفاوضات، على أن يحصل المسؤولون عن الدوري على ثلث ثمن الصفقة بينما يحصل النادي المالك اللاعب على الثلثين، على أن ترتفع تلك النسبة لصالح النادي في حال كان اللاعب من أبناء المدينة.

وبالنظر إلى الدوريات الأخرى في العالم نجد أن بيع اللاعبين يعد من مصادر الربح الأساسية للأندية في ظل امتلاك النادي لللاعب لا امتلاك الدوري للاعب، وفي دوريات الدرجة الثانية في الولايات المتحدة لا توجد تلك القوانين المعقدة التي تتبع في الدوري الأمريكي "MLS"، وهناك مدن مثل سان ديجو وفينيكس وميامي تعج بالمواهب الشابة التي بحاجة إلى اكتشافها.

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وبدأ ديمبا با وإيدين هازارد البحث عن أفضل مكان يتواجد فيه المواهب في الولايات المتحدة لبدأ تكوين نادي في دوري الدرجة الثانية، وفي حقيقة الأمر ظهر نادي سان دييجو الخاص بديمبا با من محاولة أولية لتأسيس أكاديمية للشباب جنوبي كاليفورنيا، وفي عام 2013 بدأ أليكسيس جاليس ابن اللاعب الدولي الفرنسي السابق جين جاليس الأكاديمية الفرنسية لكرة القدم في سان كليمنتي، وكان توفير الأموال لإنهاء المشروع يمثل تحديا كبيرا له.

كما عانى في إقناع أندية الشباب المحلية برغبتهم في العمل مع مدربيهم ولاعبيهم لا سرقتهم، وأدرك حينها أنه لتطوير موهبة يبنغي تأسيس نادٍ احترافي وليس أكاديمية، وبالتالي كان بحاجة إلى نجوم معروفة وأموال كبيرة لاستثمارها في ذلك المجال.

وعلى الفور تواصل جاليس مع ديمبا با الذي عرض الفكرة على كل من هازارد وكابي وسو إلى جانب لاعب كرة الصالات فاجنو شاندارا، والذين وجدوا نسبة مشاهدة مبارايات كرة القدم عبر التليفزيون عالية للغاية في سان دييجو إلى جانب امتلاك المدينة شبكة كبيرة من أندية الشباب، لذلك كان الاختيار سهلًا.

وعقد جاليس جلسة بين با ورفاقه وبين رجل أعمال محلي هو بوب واتكينز، الذي أسهم بشكل كبير من قبل في تطوير لعبة الرجبي في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم امتلاك واتكينز خبرة كبيرة في مجال كرة القدم فإنه رأي الأمر بمثابة فرصة عظيمة.

وتوجه واتكينز رفقة ديمبا با إلى مجمع خاص بكرة القدم في ديل مار حيث تجولا في الملاعب التي ضمت نحو 1,000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 عامًا، وعند اقترابهم أكثر منهم، توقف الأطفال عن اللعب وانبهروا بتواجد ديبما با وأسرعوا بالتوجه إليه وسط صيحات من المدربين تجاه الأطفال بضرورة العودة لإكمال المباراة، حينها اقتع واتكينز أكثر بالفكرة.

وبعد دراسة القوانين المعقدة للدوري الأمريكي "MLS" وجد اتكينز أن دوري الدرجة الثانية "NASL" هو المكان الأنسب لبدء المشروع، على الرغم من أن ذلك الدوري كان على حافة الهاوية في عام 2016 بسبب رحيل العديد من الأندية قبل أن يتم تطوير البطولة التي تتألف الآن من 8 أندية مع إنضمام ناديي سان دييجو وأورانج كونتي للدوري الموسم المقبل، ليرتفع العدد إلى 10 فرق، ولكن لا يزال الدوري بحاجة أن يكون مكونا من 12 فريقا لتجنب رفعه من قائمة الدوريات الخاصة بالدوري الأمريكي.

وبالتالي كانت هناك مخاطرة في ذلك المشروع، ولكن ديمبا با ورفاقه يرون في سوق الأمريكي فرصة عظيمة للغاية للاستثمار، في ظل امتلاك الولايات المتحدة لرياضيين رائعين للغاية، وباتت كرة القدم تتطور بشكل كبير في البلاد.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه نسبة مساهمة كل من دروجبا ومالديني في ناديهما، إلا أن المساهمة المادية رمزية وتكمن قيمة مساهتهم الحقيقية في الأمور التوسيقية للأندية ونقل خبراتهم للنادي، وهو الأمر المختلف تمامًا في حالة ديمبا با وإيدين هازارد اللذين يستثمران بقوة في نادي سان دييجو، فاللاعبون هم الملاك الحقيقيون لهذا النادي.

ويبقى التساؤل لماذا الاستثمار في كرة القدم الأمريكية بالتحديد؟ فالأمر يعد فرصة حيث يدرك هؤلاء اللاعبون أن كرة القدم الأمريكية لا تزال صناعة ناضجة، وهناك فرصة للاستثمار في الدرجات الأولى فيها وبنائها، ففي الوقت الذي أصبح فيه الدوري الأمريكي "MSL" ناضجا بما فيه الكفاية وجذاب للنجوم، لا تزال الدرجات الأولى من الدوري الأمريكي بحاجة إلى التطور.

كما يرغب بعض اللاعبين في امتلاك أندية في الدرجة الثانية الأمريكية ليمتلكوا الفرصة للمشاركة في "MLS" في حال تغيرت قوانينه المعقدة، كما يشعر بعض اللاعبين بالبهجة الكبيرة لامتلاك نادٍ خاص به ويعمل على اكتشاف المواهب ونشر ثقافة مختلفة في بلد أجنبي.