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إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على شوارع بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على شوارع بالإسكندرية

02:17 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على شوارع بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أسماء شهداء الوطن الذين استشهدوا علي يد الإرهاب أثناء تأديهم عملهم على مدارس وشوارع بالإسكندرية التي لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية اليوم، والذي عقد لمناقشة جدول أعمال المجلس و أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري .

وجرى اطلاق اسم الشهيد العقيد مدحت محمد محمد حسانين على شارع بين الاسباط وابن نصر بمنطقة الابراهيمية بحي وسط، واسم مدرسة ابيس الثانية لتصبح الشهيد السيد كمال كريم بابيس الثانية، وكذا تم تغيير اسم مدرسة عهد الإصلاح الابتدائيه لتصبح باسم مدرسة الشهيد الرقيب اول أمينة محمد رشدي الابتدائيه.

وأكد "سلطان"، أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل مايمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى مايملكون من أجل أن يحيا الجميع في الوطن بالأمن والأمان والإستقرار.
كما جرى اطلاق اسم النائبة الراحلة وداد شلبي عضو مجلس الشعب الأسبق على الشارع الواقع خلف سينما امير الواصل بين شارعي فؤاد وصفية زغلول بحي وسط.

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