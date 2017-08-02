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بعد تسمم 120 شخصًا.. إغلاق محطات المياه الأهلية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بعد تسمم 120 شخصًا.. إغلاق محطات المياه الأهلية بالقليوبية

02:11 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

بعد تسمم 120 شخصًا.. إغلاق محطات المياه الأهلية بالقليوبية

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

لقليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإغلاق كافة المحطات الأهلية الموجودة بنطاق المحافظة، لحين ورود تقرير وموافقة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصلاحية مياهها للشرب ومطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أنه في حال صلاحيتها سيجري المرور عليها بشكل أسبوعي.

جاء ذلك على خلفية إصابة أكثر من 120 شخصًا بالتسمم بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ؛ بسبب شرب المياه من محطات أهلية غير مرخصة.

وطالب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المدن بتشجيع الشباب على عمل مشروعات فصل القمامة من المنبع، لأنه الحل الوحيد للقضاء على تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور ووكلاء الوزراء والتنفيذيين.

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