أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

02:09 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

غزة (د ب أ)
نددت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" الإسلامية اليوم الأربعاء باعتقال إسرائيل نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة حماس ، في بيان صحفي ، إن "سياسية إعادة اختطاف النواب تدلل على شرعية الغاب الإسرائيلية وانسلاخ الاحتلال عن القيم والأعراف الدولية".

وأضاف المصري أن استمرار ملاحقة واعتقال النواب واقتحام منازلهم " دليل متجدد على افلاس الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ونوابه الشامخين".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال ستتكسر أمام صلابة المواقف الوطنية للنواب التي لا تحيد عن مشروع التمسك بالحقوق والثوابت".

وبحسب البيان ، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي النائب عن كتلة حماس حسني بوريني إثر اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية استهدفت أنصار وكوادر الحركة.

وكانت إسرائيل أفرجت عن البوريني في يونيو عام 2014 بعد اعتقال دام عاما .

وذكر البيان أن عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل ارتفع إلى 13 نائبا منهم 10 عن حركة حماس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرجعيات الدينية بالقدس: استمرار تدخل إسرائيل في إدارة شؤون الأقصى

    أخبار

  • قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ضد حماس في الضفة

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدًا من حركة "حماس"

    أخبار

  • مجلس الوزراء السعودي يرحب ببياني أزمة قطر والمسجد الأقصى

    أخبار

إعلان

b9d8ed25ee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان

مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان