حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

غزة (د ب أ)

نددت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" الإسلامية اليوم الأربعاء باعتقال إسرائيل نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة حماس ، في بيان صحفي ، إن "سياسية إعادة اختطاف النواب تدلل على شرعية الغاب الإسرائيلية وانسلاخ الاحتلال عن القيم والأعراف الدولية".

وأضاف المصري أن استمرار ملاحقة واعتقال النواب واقتحام منازلهم " دليل متجدد على افلاس الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ونوابه الشامخين".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال ستتكسر أمام صلابة المواقف الوطنية للنواب التي لا تحيد عن مشروع التمسك بالحقوق والثوابت".

وبحسب البيان ، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي النائب عن كتلة حماس حسني بوريني إثر اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية استهدفت أنصار وكوادر الحركة.

وكانت إسرائيل أفرجت عن البوريني في يونيو عام 2014 بعد اعتقال دام عاما .

وذكر البيان أن عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل ارتفع إلى 13 نائبا منهم 10 عن حركة حماس.