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"تنفيذي الإسكندرية" يخصص باكيات للباعة الجائلين بديلة لسوق الهانوفيل

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مصراوي Masrawy

"تنفيذي الإسكندرية" يخصص باكيات للباعة الجائلين بديلة لسوق الهانوفيل

02:01 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

الإسكندرية - محمد عامر

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة (٢*٢ م٢ ) لإقامة باكيات الباعة الجائلين بشارع موازي لشارع إسكندرية مطروح خلف مدرسة محمد نجيب كبديل لسوق الهانوفيل الذي تم ازالته بحي العجمي ، وذلك بقيمة ايجارية تقدر بـ ٣٠٠ جنيه شهريا لكل واحدة مع زيادة ١٠٪ سنويا، وينفذ نموذج محدد لجميع الباكيات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذ للمحافظة برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية، واللواء احمد متولى سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما وافق المجلس على تجديد تخصيص قطعة الأرض المتبقية من بناء المساكن الشعبية بشارع لافيزون بمنطقة الظاهرية والبالغ مساحتها ٢٢٠م ، حيث تبين من خلال المعاينة لقطعة الأرض بأنه مقام عليها مسجد وملحق به مستوصف وحضانة مخصصة لخدمة أهالي المنطقة.

ووافق المجلس المجلس على تخصيص قطعة أرض رقم ١٣ بمساحة ٥٠٠م٢ لإقامة فرع لدار الإفتاء بمحافظة الإسكندرية على أن يتم الانتهاء من المبني فى فترة أقصاها ٣ سنوات.

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