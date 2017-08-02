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تأجيل دعوى إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد لـ 9 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد لـ 9 سبتمبر

02:04 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

تأجيل دعوى إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد لـ 9 سبتمبر

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق في تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنته طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة، لجلسة 9 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عدد كبير من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة.

وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزًا استراتيجيًا هامًا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20% من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.

وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحيى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد للمساعدة في تحقيق خطة الدولة في النهوض بهذا القطاع.

وطالبت الدعوى بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضاؤه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.

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