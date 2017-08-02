محافظ بني سويف يستعرض مع هيئة كير تطوير 10 مدارس

بني سويف ــ أحمد كامل:

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عددًا من أعضاء هيئة كير الدولية بمصر، في حضور ثروت عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ،وعدد من المختصين لبحث سبل التعاون المتاحة مع الهيئة في مجال جهودها في مجال تطوير التعليم.

وناقش المحافظ مع أعضاء هيئة كير مشروع " أنا ومدرستي" والذي تنفذه الهيئة مع مؤسسة دبي للعطاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ببني سويف، لتنفيذ أعمال وصيانة لـ 10 مدارس ضمن برنامج إتاحة تعليم جيد في بيئة مدرسية آمنة وجذابة، مستعرضاً معهم بعض النقاط الهامة في أجندة أعمال المشروع بداية من هدف المشروع وآليات وبرنامج التنفيذ له وإنعكاسات المشروع الفعلية والمتوقعة على منظومة التعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية على هامش اللقاء، على أهمية المشروع والذي يساند جهود المحافظة في تطوير المنظومة التعليمية، بالأضافة إلى أهمية دعم الأنشطة المدرسية وتنمية القدرات والمهارات لدى الطلاب وهو ما سعت بني سويف لتنفيذه من خلال عدة مبادرات مع مؤسسات المجتمع المدني لتحويل المدرسة إلى عنصر جذب ومكان تعليمي غير تقليدي لتخريج طالب متكامل شخصياً وبدنياً وتعليمياً وثقافياً وسلوكياً.

وأضاف محافظ بني سويف:"يجري تنفيذ المشروع بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط، في 30 مدرسة بالمرحلة الابتدائية، نصيب بني سويف منها 10 مدارس بإدارتي ناصر وبني سويف التعليمية، ضمن برنامج التعليم الذي تتبناه هيئة كير، بهدف تحسين نوعية التعليم وتحويل المدارس إلى عامل جذب للتلاميذ من خلال تنفيذ أهداف محددة ملخصها تحسين البنية التحتية للمدارس ورفع الوعي لدى العناصر البشرية التي تعد من مكونات منظومة التعليم ودعم الأنشطة الطلابية وتحسين مهارات القراءة والكتابة بما يسهم بشكل فعلي في توفير بيئة جاذبة ومناخ ملائم للتعليم.

كما طالب المحافظ بأهمية أن يراعى عند تنفيذ المشروع خصوصية كل محافظة من كافة النواحي، وأن تتسق هذه الجهود شكلاً وموضوعاً مع الجهود التي تم تنفيذها وهذا ما يساهم في تكوين صورة مميزة وموحدة لكل محافظة في هذا المجال.