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غارات روسية وسورية على مناطق داعش بريف الرقة الشرقي

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مصراوي Masrawy

غارات روسية وسورية على مناطق داعش بريف الرقة الشرقي

01:53 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

غارات روسية وسورية على مناطق داعش بريف الرقة الشرقي

القاهرة / دمشق ( د ب أ)
نفذت الطائرات الروسية والتابعة للنظام السوري اليوم الأربعاء عشرات الغارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش في جنوب الفرات بريف الرقة الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم، إن الطائرات الحربية الروسية والطائرات التابعة للنظام قامت بشن عشرات الضربات بالصواريخ والبراميل المتفجرة مستهدفة مدينة معدان وقرى الخميسية والجابر وقبة البوحمد ومغلة صغيرة والممتدة بين الحدود الإدارية للرقة مع ريف دير الزور الغربي عند ضفاف الفرات الجنوبية.

وحسب المرصد، يأتي ذلك في محاولة من قوات النظام والروس لإجبار تنظيم داعش على الانسحاب من المنطقة، بغية التقدم فيها وإنهاء وجود التنظيم من الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وريف الرقة الشرقي باستثناء منطقة جبلية من امتداد جبل البشري الاستراتيجي ومحيطها.

وأشار المرصد إلى أن هذه الضربات المكثفة والقصف المدفعي والصاروخي المرافق لها، تتزامن مع اشتباكات متفاوتة العنف بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، وسط عمليات استهداف تجري على محاور القتال.

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