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وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة الأنباء حول خسائر قواتها في سوريا

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مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة الأنباء حول خسائر قواتها في سوريا

01:46 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

وزارة الدفاع الروسية تنفي صحة الأنباء حول خسائر قواتها في سوريا

موسكو- (أ ش أ):

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، صحة الأنباء التي نشرتها إحدى وكالات الأنباء حول الخسائر البشرية في القوات الروسية في سوريا.

وقال كوناشينكوف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- "إن الوكالة تحاول بشتى الوسائل تشويه صورة العملية الروسية للقضاء على إرهابيي (داعش) وإعادة السلام إلى سوريا".

وأضاف "ما نشرته الوكالة في عيد قوات الإنزال الجوي الروسي، وتزعم فيه وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الروسية في سوريا يتكتم عليها العسكريون الروس لا يعد استثناء في محاولات التشويه هذه ويعد كذبا واضحا".

وأشار إلى أن الوكالة المذكورة -بريطانية- تستخدم مجددا بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والإشاعات ومكالمات مزعومة مع أقارب وأصدقاء القتلى من الروس.

وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية تعلم من هو المبادر بطلب نشر هذه المادة ومن ساعد في تحضيرها، ولذلك نعلن أنه لا وجود لأي مدافن سرية للعسكريين الروس الذين قتلوا في سوريا.

هذا المحتوى من

Asha

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