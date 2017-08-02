أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«تكافل وكرامة» في المنيا للأغنياء والفقراء خارج النطاق

Google+ Print
«تكافل وكرامة» في المنيا للأغنياء والفقراء خارج النطاق «تكافل وكرامة» في المنيا للأغنياء والفقراء خارج النطاق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

مسؤول: الوزارة أهدرت ملايين الجنيهات.. و30% من الأغنياء استفادوا

"الأغنياء يُكرمّون والمحتاجين خارج نطاق الفقر"، هذا ما عبرّت عنه نتائج برنامج "تكافل وكرامة" في محافظة المنيا، وذلك بعد حصول الكثير من الأغنياء على أموال البرنامج، فيما تم استبعاد الاكثر احتياجًا بحجة أنهم "خارج نطاق الفقر".

"الاسم معمول للفقراء وإللي استفاد منه الأغنياء"، بهذه الكلمات، أكد عددًا من أهالي فقراء قرى زهرة، وصفط اللين، وأبو حنس، والبرجاية، والإسماعيلية، الذين تقدموا للبرنامج وتم استبعادهم بحجة" خارج نطاق الفقر"، على استفادة الكثير من اغنياء تلك القرى من البرنامج، بسبب العشوائية في الاختيارات. 

وأوضح هاني علي، أحد أهالي قرية صفط اللبن، أنه متزوج ولديه 4 أبناء، وأنه لا يملك أراضي أو عقارات، ورغم إدراجه ضمن قائمة المحتاجين داخل القرية الذي تستوجب عليهم الذكاء، إلا أنه فوجئ باستبعاده من برنامج "تكافل وكرامة"، بحجة أنه "خارج نطاق الفقر"، في حين استفاد الكثير من أغنياء القرية وأصحاب الأراضي والعقارات والمشروعات من البرنامج. 

مضمون شكوى هاني، أكده عددًا من الأهالي الذين تم استبعادهم من البرنامج أيضًا، داخل قرى المنيا، ومنهم سلامة حسن، وفضل سالم، التابعين لقرية تندة - مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، واللذان أشارا إلى العشوائية في اختيار المستفيدين من الشروع، موضحين أن غالبية من استفادوا بالبرنامج داخل قريتهم هم من أبناء الأغنياء على حساب الفقراء. 

شاهد أيضا

من جانبه، قال وكيل وزارة التضامن في المنيا مصطفى عبد الله: إن "عدد من تقدموا للبرنامج تخطوا الـ345 ألف مواطن، وإنه نظرًا لتقدم الكثير من الشكاوى، سوف يتم النظر في جميع من استفادوا ومن تم استبعادهم من البرنامج، وذلك من خلال عمل موظفي الوحدات الاجتماعية مع تشكيل لجان المسألة المجتمعية بمعرفة وزارة التضامن لإعادة فحص أوراق المستفيدين.

وأوضح مسؤول داخل ديوان مديرية التضامن طلب عدم ذكر اسمه لـ"التحرير"، أن السبب في استفادة الأغنياء من البرناج على حساب الفقراء، هو استعانة وزارة التضان بإحدى شركات الأبحاث للنزول إلى القرى للوقوف على الحالات المتقدمة "بحجة أنها محايدة"، وأنه وبسبب قيام الشباب المشاركين في الأبحاث بالاختيار العشوائي وعدم نزولهم للقرى، إضافة إلى حصول البعض على مبالغ مالية لإدارج أسماء بعينها واستبعاد آخرين، موضحًا أن قيمة المبالغ التي تحصلت عليه تلك الشركة في المنيا فقط تخطى الـ750 الف جنيهًا، بواقعة جنيهان ونصف على كل حالة، من إجمالي حالات 345 ألف حالة، وهو مايعد إهدارًا لملايين من الجنيهات على مستوى جميع المحافظات. 

وأكد المسؤول، أنه وبسبب العشوائية في اختيارات المستفيدين، ذهبت أموال البرنامج إلى أكثر من 30% من الأغنياء ممن لا يستحقون البرنامج، فيما تم استبعاد الآلاف من الفقراء. 

وحول كيفية حصول الفقراء من المستبعدين من البرنامج، أوضح "المصدر" أنه وبعد معرفة الوزارة بهذا اللغط التي تسببت فيه إحدى شركات الأبحاث، أُرسلت تعليمات بعمل أبحاث اجتماعية جديدة لكل من تقدم إلى البرنامج، مع تشكيل لجان مسألة اجتماعية بواقع "13 شخصًا" داخل كل مجلس قروي، من بينهم شيخ، وقس"، وأنهم أقسموا اليمين أمام محافظ المنيا على اختيار ممن يستحقون فقط واستبعاد ممن لا يستحقون.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

الحسيني: وزير النقل تعهد بإصلاح الخلل الموجود بالسكة الحديد

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

التعليم: إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 28 أغسطس

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد

عضو لجنة الإسكان: يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة البناء بتسهيلات في السداد