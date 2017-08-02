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في ثاني أيام "منظومة الخبز".. إقبال كبير لأصحاب المخابز على سداد التأمين

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مصراوي Masrawy

في ثاني أيام "منظومة الخبز".. إقبال كبير لأصحاب المخابز على سداد التأمين

01:28 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

منظومة الخبز

كتبت- عايدة رضوان:

شهدت فروع بنوك الإسكان والتعمير، والأهلي، ومصر، إقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب المخابز في ثاني أيام بدء العمل بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز لسداد قيمة التأمين على حساب مشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين أو تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر، على أن تتضمن بيانات التأمين المبلغ واسم المودع وكود المخبر ورقم التليفون، فيما وقعت شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، ومطاحن القطاع الخاص، عقود الطحن التي تنص على سداد قيمة الأقماح التي تحصل عليها من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، بتحلي شركاء هذا الإنجاز أصحاب المطاحن المخابز بالمسؤولية، وقرر السماح لهم بصرف أرصدة الدقيق حتى انتهاء مهلة السداد المقرر لها غدًا الخميس.

وقرر المصيلحي - أيضًا - تشكيل لجنة عُليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية للفصل في المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التي سبق سدادها بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق في فترات سابقة، وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.

وشدد وزير التموين، على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التي تنتج نحو 250 مليون رغيف يومياً للارتقاء بجودة المنتج.

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