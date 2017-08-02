منظمة إغاثة ألمانية تنفي تقارير عن اعتراض إيطاليا لأحد سفنها في المتوسط

روما (د ب أ)

وصفت منظمة إغاثة ألمانية اليوم الاربعاء تقارير إعلامية بأن سفينتها في البحر المتوسط تم "اعتراضها" من قبل السلطات الايطالية وإجبارها على العودة إلى الشاطئ بأنها "هراء".

وذكرت باولينه شميت، المتحدثة باسم منظمة "الشباب" للإغاثة (يوجند ريتت) اليوم الاربعاء أن سفينة تابعة للمنظمة (ايوفنتا)، خضعت لعملية فحص روتينية، يجب أن تخضع لها جميع سفن الاغاثة للمهاجرين في المنطقة.

وكتبت المنظمة في تغريدة لها على موقع (تويتر) "لم يتم مصادرة إيوفنتا. لم يتم اعتقال طاقمنا. كان ذلك إجراء قياسيا . إننا ننتظر المزيد من المعلومات".

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن خفر السواحل أوقفوا السفينة "ايوفنتا"، بالقرب من لامبيدوسا ثم أعادوها إلى الشاطئ.

ومنظمة "يوجند ريتت" هي واحدة من عدة منظمات إغاثة، أبرزها منظمة (أطباء بلا حدود)، التي رفضت الاتفاق بشأن مدونة سلوك مع إيطاليا، التي تتطلع لتنظيم نقل المهاجرين.

وتسعى إيطاليا لتنظيم عمل المنظمة غير الحكومية، بدعم من الاتحاد الاوروبي، بعد أن اتهمت وكالة حماية الحدود الاوروبية (فرونتكس) وممثلو ادعاء إيطاليون مؤسسات خيرية بتشجيع عملية مغادرة المهاجرين ودعم عمليات التهريب، بتنفيذ عمليات إنقاذ بحرية بالقرب من الشاطئ الليبي ونقل المهاجرين إلى أوروبا.