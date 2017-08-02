أصابها «العندليب» باكتئاب وحريق كاد ينهي حياتها.. معلومات عن آمال فريد

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نجت الفنانة آمال فريد، من الموت المحقق بعد اشتعال النيران في الشقة التي تسكن بها بمنطقة الزمالك، حيث فوجئت باشتعال النيران فى وحدة التكييف بالشقة، واعتقدت في البداية أن الأمر طبيعي، ولكن خلال دقائق امتدت النيران إلى أجزاء من الشقة، ما دفع الممثلة إلى طلب النجدة.

وامتدت ألسنة النيران لبعض أثاث المنزل، ووصل لواجهة كافيه "سوبريم" القريب من الشقة، وألحق الضرر بها وتسبب في تلفيات كبيرة.

في وسط ذلك لم يعرف كثيرون معلومات عن الفنانة آمال فريد ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

1- ولدت في 12 فبراير 1938، واسمها الحقيقي آمال خليل محمد.

2- حصلت على ليسانس آداب قسم إجتماع، ودخلت مجال الإعلام من خلال مشاركتها في برامج الأطفال مع "بابا شارو".

3- دخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة "الجيل"، بعدما رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، وكان أول عمل لها أمام الفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم "موعد مع السعادة" عام 1954، وعلى الرغم من عدم امتلاكها الكثير من الخبرة فإنها نالت على جائزة الدولة التقديرية بسبب ذلك الدور، لتثبت امتلاكها لموهبة فنية حقيقية.

5- بعد دور ثانوي مع فاتن حمامة لم تتخيل أن الدور القادم هو دور البطولة مع "حليم" وكانت تلك الخطوة بمثابة نقلة في مشوارها الفني.

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6- تسبب "حليم" في إصابتها بـ"الاكتئاب"، أثناء تصوير مشهد التزلج في فيلم "بنات اليوم"، سقط حليم على الأرض فجأة وأصيب بنزيف شديد في الفم، وكانت المرة الأولى التي يتعرض لها لمثل تلك الحالة، وظلت آمال تصرخ بهيستريا وتم إبعادها من مكان التصوير حتى يتم علاجه ووقف النزيف، وغادرت النادي بعد فترة بسيطة حاولت استعادة هدوئها وذهبت إلى منزلها، وكانت تقوم بالاطمئنان عليه باستمرار ودخلت في حالة اكتئاب شديدة حتى تأكدت من أنه بخير وتم استكمال التصوير، ولكن ظل هذا الموقف في مخيلتها دائماً وسبب لها رعباً شديداً من أي شيء قد يتسبب في إصابة أي من زملائها بالعمل، حتى تم الانتهاء من الفيلم على خير ما يرام.

6- توالت عليها العديد من الأعمال بعد ذلك وكان أبرزها "بنات بحري، بداية ونهاية، بنات اليوم"، وشارك في بطولة أربعة أفلام أمام الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين وهى "إسماعيل ياسين في حديقة الحيوان"، "امسك حرامي"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "حماتي ملاك".

7- لم يعرف كثيرون أنها كانت مرشحة لبطولة فيلم "أبي فوق الشجرة" مع الراحل عبدالحليم حافظ ولكن نظرًا لارتباطها بالسفر للخارج اعتذرت للمخرج حسين كمال الذي استبدلها بميرفت أمين.

8- تزوجت خلال حياتها مرتين كان من بينهما موسيقار مصري انتقلت معه للعيش في موسكو، وابتعدت تلك الفترة عن الساحة الفنية نحو 6 سنوات، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة فيلمين هما "6 بنات وعريس، وجزيرة العشاق"، إلا أنها فضلت بعد ذلك الابتعاد نهائيًا عن التمثيل لانتشار الأفلام التجارية التي لا تتناسب مع مشوارها الفني.

- خرجت بعدها بفترة كبيرة لتنفي قصة ارتباط اعتزالها بزواجها خلال أحد الحوارات الصحفية وقالت: "هذا الكلام غير صحيح فزواجي ليس له علاقة بابتعادي عن الفن فلقد تزوجت مرتين ولم يحدث لي نصيب ويرزقني الله بأطفال وتلك حكمته وإرادته فأنا أريد والله لايريد وتلك مشيئة الله وأنا راضية بها".