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ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين بسوهاج

01:01 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم سيارتين

سوهاج – عمار عبد الواحد:

حصل "مصراوي" على أسماء شخصين لقيا مصرعهما، و14 شخصًا آخرين أصيبوا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص وعربة كارو على طريق "أسيوط – سوهاج" الزراعي السريع الغربي أمام نجع عبد الله بناحية قرية الحمادية دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتبين أن المتوفيَين هم كل من: أحمد جابر محمد، 50 عامًا، ومحمد خضيري محمد، 45 عامًا، والمصابون هم كل من: حبيبة محمد، 4 سنوات، ومحمد محمود، 43 عامًا، وجمال فريد، 36 عامًا، وفريد السيد، 63 عامًا، وأحمد محمود، 30 عامًا، وسوسن عبد النبي، 23 عامًا، وبسنت ممدوح، 8 سنوات، ونادي شحات، 66 عامًا، ونعمة العجمي، 55 عامًا، وكمال عابد 45 عامًا، وسامي فتوح 43 عامًا، وطه السيد، 55 عامًا، وصلاح حارس، 58 عامًا، وفاطمة سعد الله، 25 عامًا، وأماني جمال 25 عامًا.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا بالحادث من إدارة شرطة النجدة.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح السيد، مدير عام مرفق الإسعاف بسوهاج: إنه جرى الدفع ب 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، مضيفًا أنه تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفيي سوهاج العام وسوهاج الجامعي.

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مصراوي Masrawy

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