محافظ أسوان: زيارة لجنة تنمية جنوب الوادي بشرة خير لأبناء المحافظة
محافظ أسوان: زيارة لجنة تنمية جنوب الوادي بشرة خير لأبناء المحافظة
12:57 م الأربعاء 02 أغسطس 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
زار المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية، اليوم الأربعاء، محافظة أسوان لتفقد العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، رافقه خلال الزيارة التي تستمر على مدار يومين، كل من السفيرة فايزة أبو النجا، واللواء أحمد جمال الدين مستشاري رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ أسوان، أن زيارة الوفد الرئاسي للجنة تنمية جنوب الوادي لأسوان، تحمل معها كل بشائر الخير لأبناء هذه المحافظة العريقة، لا سيما أنها تستهدف مشروعات مهمة وحيوية، منها تفقد الوفد الرئاسي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى مصر بقرية بنبان بمركز دراو، والذى يضم 40 محطة شمسية، ستنتج 2000 ميجاوات بما يعادل 90% للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروع على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التشغيل بشكل عام، مع إعطاء الأسبقية لأبناء قرية بنبان بشكل خاص، في حين لا يجري الاستعانة بالعمالة من خارج المحافظة إلا في الخبرات الفنية والتخصصات النادرة.
هذا، وحرص الوفد على تفقد مكونات مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والاستماع من المختصين لشرح مفصل عن مراحل العمل الجارية، بجانب تفقد محطة شركة انفنتي الألمانية، وهي ضمن الـ 39 شركة العاملة بالمشروع، وحرص المهندس إبراهيم محلب ومرافقوه على لقاء عدد من أهالي القرية، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية والمستثمرين.
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