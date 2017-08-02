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النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعاطي بعض الأشخاص المواد المخدرة بأحد القطارات

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعاطي بعض الأشخاص المواد المخدرة بأحد القطارات

01:08 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعاطي بعض الأشخاص المواد المخدرة بأحد القطارات

المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإداري

كتب- عمرو علي:

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، فيما تم تداوله من مقطع يظهر فيه عدد من الأشخاص داخل كابينة إحدى القطارات يقومون بتبادل تعاطي وتدخين المواد المخدرة.

باشر التحقيقات المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتم تحميل مقطع الفيديو المشار إليه بمعرفة إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية.

وأمرت "فتح الله" بسرعة إجراء التحقيقات في الواقعة لما تشكله بفرض صحتها، فضلاً عن شقها الجنائي من استهتار بالغ بأرواح المواطنين وسلامتهم.

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به النيابة الإدارية من متابعة مستمرة لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد مما تختص به النيابة الإدارية ولائياً تمهيداًّ لإحالته للتحقيق.

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