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ننشر كيفية الحصول على قطعة أرض لإقامة مصنع بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ننشر كيفية الحصول على قطعة أرض لإقامة مصنع بأسيوط

12:34 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

ننشر كيفية الحصول على قطعة أرض لإقامة مصنع بأسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلنت محافظة أسيوط ، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 300 ألف متر مربع بمنطقة عرب العوامر الصناعية لإنشاء مجمع صناعي يضم 200 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات مختلفة، تبدأ من 200 إلى 700 متر مربع كاملة المرافق وجاهزة للتشغيل، لإحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، دعم خلال عهد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية للأنشطة الصناعية، لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستواهم المعيشي.

وقال مدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة أسيوط، إن هيئة التنمية الصناعية طرحت المشروع عن طريق إحدى شركات التطوير الصناعي، والتي أعلنت في إحدى الصحف القومية عن البدء في تلقي رغبات الصناع في شراء الوحدات.

وأضاف مدير إدارة الاستثمار، أن الفترة الزمنية المقررة للأعمال الإنشائية خلال عام 2018، حيث يجري التقدم بالرغبات من خلال الاتصال بشركة سى بى سى للتطوير الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر من خلال بريد إلكتروني info@cpcegypt.org ، أو من خلال الموقع الإلكترونى www.cpc-park.com أو على الهاتف الأرضي 0238642004، أو على أحد الأرقام التالية 01000437272 – 01000437171 – 01000007072 .

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