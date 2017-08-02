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سرقة ساعة ثمينة من داخل منزل طيار سابق بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

سرقة ساعة ثمينة من داخل منزل طيار سابق بمصر الجديدة

12:49 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

سرقة ساعة ثمينة من داخل منزل طيار سابق بمصر الجديدة

المتهمان

كتب - فتحي سليمان:
تعرض طيار سابق، لسرقة ساعة يد ملكه ماركة (لونجين) تقدر ثمنها ب 120 ألف دولار، من داخل منزله بمنطقة الجديدة، واتُهم سودانيان أحدهما يعمل خادماً لديه بالسرقة.

ألقى المقدم سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، القبض على المتهمين عقب بلاغ تلقاه من (ش . ع)، 42 سنة طيار مدني سابق يفيد اكتشافه سرقة ساعة يد تقدر قيمتها بمبلغ 12 ألف دولار من داخل منزله.

واتهم الطيار في بلاغه خادمة (بيميل يارو بنامين)، 22 سنة سوداني الجنسية، و(ليونجي يوحناس)، 18 سنة سوداني عامل رخام.
كشفت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتم ضبطهما في أحد الأماكن التي يترددان عليها.

وبمواجهتهما أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وقال المتهم الأول إنه استضاف المتهم الثاني بمنزل الطيار اثناء عدم تواجده، وأنهما تناولا المواد الكحولية، وعقب ذلك سرقا الساعة وفرا هاربان.

أعادت المباحث الساعة إلى صاحبها، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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