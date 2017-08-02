"العدل" تصدر قرارًا بضم مأمورية الشهر العقاري مع فرع توثيق الشهداء بشبين الكوم

كتب- عمرو علي:

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، القرار رقم 6101 لسنة 2017، بشأن تنظيم الشهر العقاري.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقرارات الوزارية المعدلة لها، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري، وعلى القرار الوزاري الصادر في 1 يناير 1947 بإنشاء مأمورية شهر الشهداء، وعلى القرار الوزاري الصادر في 1 يناير 1948 بإنشاء فرع توثيق الشهداء.

وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 بتعيين عدة مكاتب للتوثيق، ومقر كل منها واختصاصه اعتباراً من 1 يناير 1948، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 16 يوليو 2017.

قرار

دمج مأمورية الشهر العقاري بالشهداء مع فرع توثيق الشهداء بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالشهداء، تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدن وقرى مركز شرطة الشهداء، شهراً وتوثيقا.

المادة الثانية

يلغى كل من يخالف ذلك من قرارات.

ينشر هذا في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 أغسطس 2017.