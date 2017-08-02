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القبض على عاطلين لتزويرهما وبيعهما مستندات رسمية للمواطنين بالظاهر -(صور)

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطلين لتزويرهما وبيعهما مستندات رسمية للمواطنين بالظاهر -(صور)

12:41 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

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رئيس مجلس الدولة يبحث مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء الكويتي تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين كتب ـ محمود الشوربجي : استقبل المستشار أحمد أبو الع

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عاطلين لتزويرهم المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية في الظاهر.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر مفادها أن عمرو عادل، عاطل، ومصطفي جوده، عاطل؛ يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال ترويج العملات المالية المقلدة المختلفة والمستندات الرسمية والحكومية المزورة ويتخذان من دائرة القسم مكانا لنشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بشارع رمسيس ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزة الأول 2900دولار أمريكي من فئة 100 دولار " مقلده "، مبلغ 10 ألاف جنيه.

كما ضبط بحوزة الثاني ورقة مالية فئة 200 جنيه " مقلده "، وبمواجهتهما اعترف الأول بقيامه بترويج العملات المقلدة على عملائه والتي يتحصل عليها من المتهم الثاني وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير المستندات الرسمية والعملات المالية بمسكنه، تم اصطحاب المتهم لمحل إقامته دائرة قسم شرطة المطرية وبإرشاده عثر بداخله على " جهاز كمبيوتر، ورق طباعة أوراق نقد، طابعة ألوان، ماسح ضوئي " اسكانر "، طابعة عادية، ماكينة تغليف، 3 مقص مسطره " أحجام مختلفة "، ورق سلوفان شفاف، مجموعة من الأقراص المدمجة، ألواح بلاستكية لطباعة الكارنيهات، علبة بلاستيك لتغليف الكروت، مكواه تسخين لتغليف الكروت.

ثانيا : الأوراق المزورة: 2 شهادة باسم المتهم الثاني منسوب صدورها لإدارة المرج للشئون الاجتماعية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ، 2 شهادة مؤقتة باسم عمرو عبد الحميد منسوب صدورها لكلية الهندسة جامعة بنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 7 شهادات دراسية منسوب صدورها لكليات مختلفة ( حقوق ، تجارة ، آداب ) جامعة عين شمس ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

و 3 ورقات كلاريك ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، مستخرج رسمي بنجاح طالب باسم افاطمة سلطان سيد حسين منسوب صدوره ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، توكيل عام انتخابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، منسوب صدوه لنقابة المحامين باسم إبراهيم عبد الجليل على الحاج عمر برقم قيد 628413ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (وجميعهم مزورين)، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3445 لسنة 2017م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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