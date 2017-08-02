اليوم..«تشريعية البرلمان» تستمع للقضاه حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»

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تبدأ اليوم الأربعاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الاستماع للقضاة، وأساتذة الجامعات، والمحامين، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال اجتماعها اليوم.

يأتي على رأس المواد التي من المقرر أن يشملها القانون وجود ضمانات حقيقية خاصة بالحبس الاحتياطي وأن يكون الاستئناف على درجتين، فضلا عن التقليل من الأحكام الغيابية وضمان محاكمة عادلة لجميع المواطنين.

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ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة نحو 310 مواد ما بين مواد جديدة وتعديل مواد بالقانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ليكون مشروع القانون جاهزًا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.