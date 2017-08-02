«السادات» يطالب الحكومة برفع الظلم والمعاناه عن أهالي «النوبة»

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طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة، من أجل رفع الظلم والمعاناة عن الأهالي، والذي امتد لسنوات طويلة دون تنفيذ أي وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم.

وقال السادات، فى تصريح له، إن الحزب يقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف، لافتًا إلى أنه التقى بعدد من القيادات النوبية الشابة للتشاور حول الملف النوبي ومعاناة اهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.

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وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن أهل النوبة طالبوا خلال اللقاء بضرورة الاسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، وذلك طبقا للمادة ٢٣٦ من الدستور المصري، والذي لم تتعرض له الحكومة حتى الآن ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة، وعدم طرح أي مشروعات استثمارية على رجال الاعمال لحين الانتهاء من القانون الذى يضمن عوده الحق لأهل النوبة.