أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«السادات» يطالب الحكومة برفع الظلم والمعاناه عن أهالي «النوبة»

Google+ Print
«السادات» يطالب الحكومة برفع الظلم والمعاناه عن أهالي «النوبة» «السادات» يطالب الحكومة برفع الظلم والمعاناه عن أهالي «النوبة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة اتخاذ خطوات جادة وجريئة فى ملف النوبة، من أجل رفع الظلم والمعاناة عن الأهالي، والذي امتد لسنوات طويلة دون تنفيذ أي وعود قدمت لهم أو تعويضهم بالشكل الملائم.

وقال السادات، فى تصريح له، إن الحزب يقوم الآن بعمل دراسة كاملة عن الحلول المناسبة فى ملف النوبة بمساعدة مجموعة من المتخصصين للخروج بحلول عادلة ترضى جميع الأطراف، لافتًا إلى أنه التقى بعدد من القيادات النوبية الشابة للتشاور حول الملف النوبي ومعاناة اهل النوبة المستمرة طوال السنوات الماضية.

شاهد أيضا

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن أهل النوبة طالبوا خلال اللقاء بضرورة الاسراع فى إنشاء الهيئة العليا للتوطين وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، وذلك طبقا للمادة ٢٣٦ من الدستور المصري، والذي لم تتعرض له حتى الآن ولم تقم بأى خطوة إيجابية نحو إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى تعديل القرار الجمهوري رقم ٤٤٤ وفقا للدستور والقانون والحقوق التاريخية لأهل النوبة، وعدم طرح أي مشروعات استثمارية على رجال الاعمال لحين الانتهاء من القانون الذى يضمن عوده الحق لأهل النوبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين