أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ملخص كلاسيكو الأرض خلال مجموعة من الصور -
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عضو بـ«دفاع البرلمان»: يمكن القضاء علي الإرهاب في سيناء خلال شهر

Google+ Print
عضو بـ«دفاع البرلمان»: يمكن القضاء علي الإرهاب في سيناء خلال شهر عضو بـ«دفاع البرلمان»: يمكن القضاء علي الإرهاب في سيناء خلال شهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء يحي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن سيناء كانت محل لمؤامرة دولية شاركت فيها تنظيمات ارهابية بهدف اقامة إمارة اسلايمة تضم غزة، مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ عام 2011، بعد أن سمح لعناصر ارهابية من مختلف دول العالم للتواجد على أراضي سيناء لتنفيذ هذا المخطط.

وأضاف كدواني، في تصريحات لـ«التحرير»، أن تعتبر مكافحة الإرهاب من أولويات حماية أمنها القومي والعربي، لأن الارهاب خطر يهدد مستقبل الدول العربية ككل، وسيناء كانت محل لمؤامرة دولية شاركت فيها تنظيمات ارهابية بهدف اقامة إمارة اسلامية على أراضي سيناء تضم غزة.

شاهد أيضا

وتابع: «في الفترة عقب عام 2011 سمح لعناصر ارهابية من مختلف دول العالم للتواجد على أراضي سيناء لتنفيذ هذا المخطط، وبادرت بتنفيذ الهجوم المسلح على أبناء القوات المسلحة في شهر رمضان، ابان حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، للبدء في صراع مسلح مع السلطات المصرية لفرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما يتصادم مع ثوابت الأمن القومي المصري، ومن وقتها خضنا معركة مستمرة حتى يتم اجتثاث الإرهاب من سيناء كاملة، ويوميا تتحقق ضربات اجهاضية مستمرة لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف: القوات المسلحة قادرة على القضاء على الإرهاب في سيناء خلال شهر، لولا الخوف على أرواح وأملاك المدنيين في هذه المناطق، مما يعني اطالة أمد المواجهة بين الأمن المصري والعناصر الارهابية.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الأخبار - مصر تحتل المرتبة الثالثة بتصنيف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل