مسئول بـ«التموين»: احذروا من ترك بطاقاتكم عند البقال (فيديو)

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حذر فوزي عفيفي، مدير عام البطاقات والسلع بوزارة التموين، المواطنين من ترك بطاقاتهم التموينية لدى مكتب التموين أو صاحب مخبز.

وأوضح عفيفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه في هذه الحالة يتم مسحها نهائيًا من السيستم، مؤكدًا على ضرورة متابعة مكتب التموين لمعرفة أسباب تأخر استلام البطاقات.

وتابع: "السبب في تأخير استلام بطاقات التموين للمواطنين هو وجود غرامات على تلك البطاقات، فيقوم رئيس المكتب بوقفها لحين سداد الغرامة لأنها أموال دولة، أو أن البطاقات تحمل أرقامًا قومية غير صحيحة".