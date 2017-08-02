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أهالي حلوان يستغيثون من انقطاع المياه.. والشركة القابضة ترد (فيديو)

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أهالي حلوان يستغيثون من انقطاع المياه.. والشركة القابضة ترد (فيديو) أهالي حلوان يستغيثون من انقطاع المياه.. والشركة القابضة ترد (فيديو)

التحرير

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استغاث أهالي حلوان، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب أزمة انقطاع المياه المتكررة، خاصة خلال فصل الصيف، مؤكدين أن المياه تنقطع بشكل يومي ولمدة عدة ساعات.

وقالت سيدة من الأهالي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "8 الصبح": "كل يوم المياه مقطوعة بقالنا 4 سنين كده، عودنا نفسنا نملى مياه لأنها بتقطع بالـ 24 ساعة".

وأضافت أخرى: "بنملى الأطباق عشان نلاقي مياه لأطفالنا، الغسالة اتحرقت بسبب انقطاع المياه المتكرر"، مؤكدة أنهم تواصلوا مع كافة المسئولين دون استجابة من أحد.

فيما قال أحد المواطنين: "إحنا اتبهدلنا كفاية بقى مش هنقدر نستحمل أكتر من كده، حتى المياه اللي من حق أي إنسان محرومين منها".

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ومن جانبه علق العميد محي الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياة، معتذرًا للمواطنين، :"أول مرة الشكوى تعدي عليا وبعتذر لو (125) لم يستجب لاتصالات المواطنين".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج مع الإعلامي رامي رضوان: "هتابع الموقف حالا ولو فيه حاجة نقدر نعملها هتتعمل".

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التحرير

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