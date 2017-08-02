خارجية الجزائر: المنطقة العربية تواجه أكبر تهديدات إرهابية بالعالم

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وجه عبد القادر مساهل، وزير الشئون الخارجية الجزائري، الشكر لنظيره المصري، سامح شكري، على حسن استقباله في مصر، قائلا: "كان لي الشرف أن يستقبلني اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصل رسالة الرئيس الجزائري له".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، اليوم الأربعاء: "الرسالة مضمونها تعزيز الشراكة بين البلدين والتشاور الدائم بين الجزائر ومصر فيما يتعلق باستقرار البلدين"، موضحا أنهم سيحاولون التنسيق بينهم في القضايا الأمنية وتسهيل المرور للزائرين.

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وتابع: "نعيش في منطقة حساسه ومستهدفه فالإرهاب موجود ويهدد أمننا وسلامة بلادنا، والمنطقة العربية بها أكبر تهديدات إرهابية بالعالم، فلابد أن ننسق جهودنا فيما يخص هذه القضايا، نحن مع الحل السياسي في ليبيا فليس هناك بديلا سواه خلال هذه المرحلة".