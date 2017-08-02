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سامح شكري: لا نتدخل في شئون غيرنا

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سامح شكري: لا نتدخل في شئون غيرنا سامح شكري: لا نتدخل في شئون غيرنا

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن قدمت التضحيات الكثيرة في قضية الإرهاب، مؤكدا أن مصر لديها مبادئ أخلاقية ولا تتآمر على أحد أو تتدخل في شئون الآخرين.

وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، مع نظيره الجزائري: "الجزائر لها سياسات ثابته فيما يتعق بعدم التدخل في شئون البلاد الداخلية".

وتابع: "نسعى من أجل تعزيز التواصل على مستوى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع الجزائر لتحقيق حماية الشعبين من مخاطر الإرهاب"، موضحا أن مصر تعمل على القضاء على الأوضاع القائمة في سوريا من خلال إطار سياسي وكذلك في اليمن والعراق الذي استعاد وحدته وهويته العربية واضطلع بدوره المعهود في منظومة الأمن القومي العربي.

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واستكمل: "لنا كل الحرص على أن تظل هذه العلاقة من الدعائم الرئيسية للعمل العربي المشترك، ونحن نرى في هذه العلاقة مصالح مشتركة نستطيع أن نحققها سواء سياسية أو اقتصادية".

 

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