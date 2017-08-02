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صرف 415.2 مليون جنيه لعمال 1257 منشأة متعثرة

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صرف 415.2 مليون جنيه لعمال 1257 منشأة متعثرة صرف 415.2 مليون جنيه لعمال 1257 منشأة متعثرة

التحرير

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة قام بصرف 415.2 مليون جنيه لنحو 252 ألف و625 عاملاً يعملون في 1257 منشآة، وذلك منذ إنشائه وحتى نهاية يونيو 2017، لمساندة المنشآت المتعثرة والإسهام في دفع عجلة الإنتاج بها وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد سعفان أن دور الصندوق يجب أن يكون إيجابيًا في سوق العمل بما يساعد المنشآت في انتظام عملها مما يؤدي إلى حصول العمال على مستحقاتهم في مواعيدها وتحسين ظروف العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة، حيث ناقش أعضاء المجلس الأوضاع المالية للصندوق، فضلا عن تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت.

وقال سعفان إن الرئيس عبد الفتاح حريص دعم صندوق الطوارئ، حيث تفضل بدعمه من صندوق " تحيا " خلال الاحتفال بعيد العمال في عامي 2016 و2017، تأكيدا علي دور العمال الكبير فى دفع مسيرة البناء والتطوير، فضلا عن أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ويفتح بابا للرزق ويتيح فرص عمل جديدة.

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وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة أنشأته عام 2002 بغرض مساندة المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وذلك بسبب ظروف اقتصادية آلمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.


وكشف الوزير عن أن صرف إعانات صندوق الطوارئ خلال الفترة الأخيرة جاءت في مقدمتها المنشآت السياحية المتعثرة بالمحافظات السياحية، فضلا عن شركات الغزل والنسيج، لعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات للحفاظ عليها.

 

 

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التحرير

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