الأهلي ينفي وصول عروض مالية لضم عمرو جمال

التحرير

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نفى مصدر مسؤول، في النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، وصول أي عروض رسمية مالية، من نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي، بشأن ضم مهاجم الفريق عمرو جمال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ القلعة الحمراء لم تتلق عرض مالي يقدر بـ300 ألف دولار من قبل بيدفيست لضم مهاجم الفريق صاحب الـ(25 عامًا)، كما روجت بعض وسائل الإعلام.

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يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض رحيل أي لاعب مسجل في قائمة الفريق الإفريقية بعد رحيل أحمد حجازي لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سيبل الإعارة، وذلك لرغبة البدري في تواجد جميع اللاعبين للفوز بدوري أبطال إفريقيا.