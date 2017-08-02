الزمالك يختار موعد الإعلان عن مديره الفني الجديد

التحرير

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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، ينوي الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الذي يتولى المهمة خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، بعد مواجهة المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب «برج العرب».

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مجلس الإدارة استقر على هذا القرار لعدم تشتيت اللاعبين قبل هذه المباراة الهامة في البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الزمالك في الوقت الحالي بالإضافة إلى الاستفادة من الوقت لدراسة المزيد من السير الذاتية للمدربين الأجانب التي تعرض عليه.

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وأشار المصدر إلى أن المجلس حتى الآن في مرحلة المفاضلة بين السير الذاتية والتفاوض مع المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية وأبرزهم البلجيكي فرانكى فيركواتيرين مدرب منتخب بلجيكا وأندرلخت السابق والبرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى السابق لبوهانج الكورى الجنوبي والبلجيكى هوجو بروس شرط موافقته على تخفيض قيمة راتبه السنوي حيث طلب مليون ونصف مليون يورو مقابل توليه المسئولية والإيطالي والتر زينجا المدير الفني السابق لنادي سامبدوريا الإيطالي.

وأضاف المصدر أن المجلس يمني نفسه بالوصول إلى مدير فني أجنبي تاريخه أقوى من فرانكي خلال هذه الفترة وفي حال عدم وصول سير ذاتية أقوى فالأقرب حتى الآن هو التعاقد مع فرانكى فيركواتيرين، والذي حضر إلى القاهرة خلال الفترة الماضية وعقد جلسة مفاوضات مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة.

وألمح المصدر إلى أن أحمد مرتضى يتواصل مع فرانكي الذي غادر القاهرة بعد انتهاء جلسة المفاوضات وينتظر الرد النهائي لمحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي معاه حتى في حال قرر المجلس التعاقد معه يتم الأمر سريعًا للبدء في فترة الإعداد للموسم الجديد، موضحًا أن البلجيكي يبدي مرونة كبيرة في المفاوضات وطلب أن يتقاضى راتب سنوي قدره مليون دولار على أن يحضر معه 3 معاونين (مدرب ومحلل أداء ومخطط أحمال) وأن وأن يتكفل هو براتبهم.