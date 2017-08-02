مدرب الفتح: تمنيت مواجهة الأهلي في الدوري نصف نهائي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وليد الركوكي، المدير الفني لفريق الفتح الرباطي المغربي، إنّه كان يتمنى مواجهة النادي الأهلي، في الدور نصف نهائي

وأضاف«الركوكى»، اليوم الأربعاء، بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف نهائي للبطولة العربية للأندية: «أعلم جيدًا أن المباراة ليست سهلة، فالترجى فريق كبير، والضغط النفسي سيكون على فريق الترجي كونه فريق كبير لأن الجميع يتوقع وصول الأهلي والترجي للنهائي».

وأوضح الركوكي: «الجميع يظن أن الفتح ليس فريق جيد لكنه بالفعل فريق جيد لأنه فاز بكأس الملك وتأهل للكنفدرالية وتأهلنا لنصف النهائي، وكل هذا ليس وليد الصدفة فنحن فريق متكامل».

شاهد أيضا

وأردف الركوكى: «لن أغير طريقة اللعب فالترجي يلعب بنفس طريقتنا، وأظن انها ستكون مباراة ملاكمة بين الفريقين، واللعب على استاد الإسكندرية الذي استضاف مباريات مجموعتنا، البعض يظن أنها فى صالحنا ولكن المهم هو إننا سنلعب من أجل التأهل للمباراة النهائية».

واختتم: «كنت أخشى مواجه الفيصلى في قبل النهائي، وتمنيت أن نواجه الأهلي أو الترجي، حيث أن مقابلة فرق قوية يعطى دفعة وحماس للاعبين، أما إذا واجهنا منافس ليس بالقوة فمن الممكن أن يكون هناك استهتار أو عدم التركيز من اللاعبين».