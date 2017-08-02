الترجي: كنا نتمنى وجود الزمالك في نصف النهائي لهذا السبب

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أكد معين الشعباني، مدرب نادي الترجى التونسي، أنه تمنى وجود الزمالك في الدور نصف النهائي لإعطاء قوة للبطولة.

وقال الشعباني، بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الأربعاء، في الدور نصف نهائي للبطولة العربية للأندية: «الفتح المغربي فريق كبير، وهذه ليست المرة الأولى التى نواجه فيها الفرق المغربية فالجميع يعلم (الدربيات) المغربية ومدى قوتها، بالفعل فهي مباراة صعبة ونعلم حساب كبير لكل الفرق».

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وأضاف المدرب العام لنادي الترجى التونسي: «أعلم كل شئ عن الكرة المغربية، وهناك فرق قوية كان من المتوقع أن تكون فى دور الأربعة مثل الزمالك الذي كنت أتمنى وجوده لإعطاء قوة للبطولة".

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى موجهًا الشكر للجنة المنظمة للبطولة على قرارها الشجاع بإلغاء الإنذار الثاني لمهاجم الفريق هيثم الجويني، والذي حصل عليه في مباراة الهلال للسعودي في ختام مباريات المجموعة الثالثة.