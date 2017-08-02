أخبار عاجلة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة -
الأمم المتحدة: النزاع في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم -
إصابات في حادث دهس في مدينة برشلونة الإسبانية -
مقتل 16 شخصا على الأقل في هجمات لطالبان بأفغانستان -
إلغاء أمر اعتقال ضد تونسي مشتبه بانتمائه للإرهاب في ألمانيا -
الشيخ خالد الجندي: الأضاحي لا تشعر بألم الذبح وتكون في حال تخدير رباني - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فوائد الأضحية - لعلهم يفقهون -
أبو تريكة يسخر من صفقة برشلونة.. وهنيدي: عايز كورس في الألش -
​التعليم تعلن أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين -
السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الترجي: كنا نتمنى وجود الزمالك في نصف النهائي لهذا السبب

Google+ Print
الترجي: كنا نتمنى وجود الزمالك في نصف النهائي لهذا السبب الترجي: كنا نتمنى وجود الزمالك في نصف النهائي لهذا السبب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد معين الشعباني، مدرب نادي الترجى التونسي، أنه تمنى وجود في الدور نصف النهائي لإعطاء قوة للبطولة.

وقال الشعباني، بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نظيره الفتح الرباطي المغربي، اليوم الأربعاء، في الدور نصف نهائي للبطولة العربية للأندية: «الفتح المغربي فريق كبير، وهذه ليست المرة الأولى التى نواجه فيها الفرق المغربية فالجميع يعلم (الدربيات) المغربية ومدى قوتها، بالفعل فهي مباراة صعبة ونعلم حساب كبير لكل الفرق».

شاهد أيضا

وأضاف المدرب العام لنادي الترجى التونسي: «أعلم كل شئ عن الكرة المغربية، وهناك فرق قوية كان من المتوقع أن تكون فى دور الأربعة مثل الزمالك الذي كنت أتمنى وجوده لإعطاء قوة للبطولة".

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى موجهًا الشكر للجنة المنظمة للبطولة على قرارها الشجاع بإلغاء الإنذار الثاني لمهاجم الفريق هيثم الجويني، والذي حصل عليه في مباراة الهلال للسعودي في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك