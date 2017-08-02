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الأرصاد: طقس الخميس "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس "حار".. والعظمى بالقاهرة 37

12:31 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، حسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

وتضمنت توقعات خبراء الهيئة، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن "الصغرى - العظمى":
القاهرة 25 37
الإسكندرية 23 31
مطروح 22 30
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 24 38
السويس 23 38
العريش 22 34
نخل 21 37
طابا 24 38
الطور 27 37
مرسى علم 30 38
الغردقة 30 40
شرم الشيخ 29 39
رفح 22 32
كاترين 23 36
سيوة 26 37
المنيا 25 39
الفيوم 25 39
رأس سدر 26 38
أبوسمبل 30 44
وسط الدلتا 25 37
أسيوط 26 40
سوهاج 28 40
الأقصر 27 44
أسوان 32 45
شلاتين 30 44
حلايب 32 39
الوادى الجديد 25 44
قنا 28 43
نويبع 29 38
السلوم 21 30

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