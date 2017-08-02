مصراوي Masrawy

قطاعا التليفزيون والقنوات الإقليمية يشاركان في مبادرة تثبيت الدولة المصرية 12:28 م الأربعاء 02 أغسطس 2017

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

القاهرة - (مصراوي):أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، مشاركة قطاعي التليفزيون والقنوات الإقليمية في مبادرة "تثبيت الدولة المصرية" التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في ختام مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية.وذكرت الهيئة، أن قطاع التليفزيون أعد خريطة قام فيها بتطويع العديد من برامجه بهدف إلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها وتوعية المواطن بالمخاطر التي يواجهها الوطن، وعرض جهود الدولة والجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تبثها القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية.ووضعت قناة القاهرة، فيما يخص قطاع القنوات الإقليمية، مبادرة تثبيت الدولة المصرية من خلال البرامج والمواد الإعلامية، وسيتم استضافة الخبراء والعلماء والمسئولين الوطنيين وإلقاء الضوء على قوة ولُحمة الشعب المصري وصحة الإجراءات الاقتصادية وجدوى الإصلاح الاقتصادي، والتركيز كذلك على دور الجيش والشرطة في حماية الوطن والمواطن، كما سيتم عمل تنويهات خاصة بتثبيت الدولة المصرية بأفكار مختلفة ومتنوعة وإذاعة برومهات عن المشروعات القومية ومكافحة الإرهاب ودور المرأة المصرية.ومن المقرر أن يعرض التلفزيون، خلال أسبوع تثبيت الدولة المصرية، نماذج للدول التي لم يستطع شعبها الحفاظ على دولته وما آلت إليه من دمار وتقديم تقارير سريعة لترسيخ مشاعر الانتماء ومواجهة أعداء الدولة، كما سيتم تحديد فقرة خاصة في برنامج صباح القنال للحديث حول أهمية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتوجيه برامج الشباب لعرض رؤيتهم في مستقبل بلادهم وكيفية الحفاظ عليها.وتشمل خطة تليفزيون القناة - أيضًا - إجراء العديد من اللقاءات مع خبراء السياسة لتوضيح المؤامرات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة الدولة، وعرض لأهم الإنجازات في إقليم القناة والمشروعات القومية الكبرى لنشر روح الأمل لدى المواطن، بالإضافة لعرض نماذج متميزة من الشباب الناجح.وترتكز خطة تليفزيون الإسكندرية، على إعداد تقارير إخبارية حول ما يحاك من مؤامرات ضد مصر وبيان بالانجازات التي تمت على أرض الواقع لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين وذلك من خلال البرنامج الإخباري "إسكندرية اليوم".كما يتضمن برنامج "صباح إسكندرية"، فقرة يومية يستضيف فيها أحد المتخصصين في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والتاريخية ورجال الأعمال ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، فيما يعقد برامج "حوار اليوم" و"إسكندرية مباشر" لقاءات حول طرح رؤية الرئيس السيسي في التوعية بالمخاطر التي تحيط بنا وكشف الحقيقة للمواطن وإيضاح ما يتعرض له الوطن من مؤامرات خارجية وداخلية وذلك بالاستعانة بالمثقفين أساتذة الجامعات وعلماء النفس والاجتماع.ويقدم تليفزيون الدلتا من خلال برنامج "صباح الدلتا" ملفات خفيفة يتخللها بروموهات سريعة وتقارير خارجية تمثل رأي المواطنين وموقفهم من الدفاع عن وطنهم، كما يقدم برنامج التوك شو الرئيسي "دلتا مصر" مناقشات حول حماية الدولة وأهم الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة ويخصص برنامج التوك شو المسائي لمناقشة الآراء السلبية التي تعمل على تعطيل مسيرة التقدم للدولة وتقديم الصور المضيئة للمشاريع القومية بالتوازي مع جهود الدولة في بناء الإنسان المصري فيما يستعرض برنامج "مباشر" المشروعات القومية الكبرى في إقليم الدلتا.وتستضيف قناة الصعيد أصحاب الرأي المستنير أساتذة الجامعات من خلال الركن الحواري مدعومة بتقارير خارجية مع التركيز على برامج الشباب وطرح رؤى وآراء بشأن مستقبل مصر بالإضافة إلى إعداد بروموهات خاصة تخدم الموضوع من خلال برنامج "شبابنا"، واستعراض دور الدولة وخاصة وزارة الرياضة في إعادة تأهيل ملاعب ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لما تستوعبه من انشطة الملاعب المختلفة من خلال برنامج "مراكز الشباب".كما تستضيف قناة طيبة من خلال برنامج "شارع الجنوب" ضيوفًا متخصصين وعلى وعي وطني كامل، فيما يرصد برنامج "صباح طيبة" الأخبار التي تعمل على توعية المواطنين بخطط المتربصين وتدعم الدولة من خلال التأكيد على الانجازات.ويظهر برنامج "حياتنا" دور المرأة وما حققته الدولة من إنجازات في صعيد مصر فيما يرصد برنامج "المستقبل" اهتمام الدولة بالتعليم الفني باعتباره قاطرة المستقبل وتستعرض البرامج السياحية اليومية بالقناة قدرة الأمن المصري على توفير الحماية للسائحين في جنوب مصر.

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