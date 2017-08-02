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اليوم.. ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

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مصراوي Masrawy

اليوم.. ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

11:55 ص الأربعاء 02 أغسطس 2017

اليوم.. ميناء الزيتيات يستقبل 5 آلاف طن بوتاجاز

أرشيفية

كتبت - داليا منير:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي، لهيئة موانى البحرالأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

وأضاف ملاك أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 192 راكبًا و 48 شاحنة و 3 شاحنة عفش ركاب و 22 سيارة كما تغادر السفينتين محبة و النوى اكسبريس و على متنهم 959 راكب من العمالة الموسمية و 71 شاحنة و 12 سيارة .

وأضاف:" شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهى (القاهرة، محبة، النوى اكسبريس) وعلى متنهم 703 ركاب و 52 شاحنة و 12 شاحنة عفش ركاب و 86 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن هي (القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس) وعلى متنهم 1958 راكب منهم 1754 من العمالة الموسمية و 61 شاحنة و 100 سيارة.

على جانب اخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 538 راكبًا من العمالة الموسمية و 77 سيارة.

و فى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 429 راكبًا و 13 برادًا و 8 تريلا و 17 سيارة و 2 باص جيت.

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